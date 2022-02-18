Италия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Ювентус ожидает принципиальная встреча с Торино в рамках 26-го тура итальянской Серии А. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Макса Аллегри.

Так, на победу Ювентуса предлагается коэффициент 1,68, тогда как потенциальный успех Торино оценивается показателем 6,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,71.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в данном поединке удастся забить форварду "старой синьоры" Пауло Дибале. Этот исход оценивается коэффициентом 2,90.

Напомним, что матч Ювентус — Торино состоится сегодня, 18 февраля, в 21:45 по киевскому времени.