Италия

Встреча команд завершилась со счетом 2:2.

Матч 26-го тура Серии А между Салернитаной и Миланом завершился ничьей со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Бонаццоли и Джурич, а у "россонери" забивал Мессиас и Ребич.

Салернитана – Милан 2:2

Голы: Бонаццоли, 29, Джурич, 72 – Мессиас, 5, Ребич, 77.

Салернитана: Сепе – Маццокки, Дрэгушин, Фасио, Раньери – Кулибали, Радованович (Эдерсон, 15) – Кастанос (Оби, 69), Рибери (Перотти, 69), Бонаццоли (Муссе, 82) – Джурич (Микаэл, 81).

Милан: Меньян – Калабрия (Флоренци, 73), Томори, Романьоли, Эрнандес – Тонали, Беннасер (Кессье, 46) – Мессиас (Салемакерс, 73), Браим Диас (Ребич, 61), Рафаэл Леау – Жиру.

Предупреждения: Эдерсон, Джурич – Беннасер, Жиру, Ребич, Романьоли.