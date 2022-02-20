Италия

Футболисты начнут процесс восстановления.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов туринский Ювентус встретится с Вильярреалом.

Главный тренер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри не сможет рассчитывать на двух футболистов в предстоящей игре.

Речь идет о форварде Паулу Дибале и защитнике Даниэле Ругани. Оба игрока травмировались в день дерби против Торино.

Дибала прибыл на базу клуба для прохождения всех медицинских тестов чтобы понять, насколько серьезна его травма.

Что касается Ругани, то он получил мышечную травму во время разминки перед Дерби делла Моле. Ожидается, что вместо него на поле выйдет Данило в ЛЧ.

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля. Начнется игр в 22:00 по киевскому времени.

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