Италия

Завершился очередной матч чемпионата Италии.

В 26-м туре итальянской Серии А состоялась битва аутсайдеров — Венеция на своем поле принимала Дженоа.

Команды обменялись голами в первом тайме, однако во второй половине встречи не смогли на двоих провести хотя бы одну результативную атаку.

Венеция — Дженоа 1:1

Голы: Анри, 13 — Экубан, 29

Венеция: Ромеро — Чеккарони, Свобода, Кальдара — Хапс, Нани (Юнсен, 64), Араму, Кюизанс (Тесманн, 75), Ампаду, Чрнигой (Эбуэхи, 46 (Ульманн, 75) ) — Анри (Нсаме, 84)

Дженоа: Сиригу — Камбьязо, Васкес (Эстигор, 46), Максимович, Хефти — Ровелла (Йебоа, 61), Бадель, Стураро (Портанова, 61), Гудмундссон (Мелегони, 88) — Экубан, Дестро

Предупреждения: Васкес, Кальдара, Стураро