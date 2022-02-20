Италия

Наставник Дженоа прокомментировал поединок Серии А с участием своей команды.

В двадцать шестом туре итальянской Серии А Дженоа в гостях не сумела обыграть Венецию (1:1).

Главный тренер "грифонов" Александер Блессин прокомментировал исход поединка, который напрямую может повлиять на исход борьбы за выживание.

"Мы показали очень хорошую игру, но нам не хватило удачи — еще немного и мы бы победили. После игры я как всегда подошел поблагодарить фанатов за их поддержку. У меня мурашки по коже от их песен!

Команда понимает, что четвертая подряд ничья — это не очень хорошо, особенно в борьбе за выживание. Пока мы не потеряем математические шансы на спасение — мы будем верить", — приводит слова специалиста сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что в следующем туре Дженоа предстоит сыграть с действующим чемпионом Италии — миланским Интером.