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Удинезе Лацио, getty images
21 февраля 2022, 01:51
Лацио в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии отправился в гости к Удинезе и сыграл вничью со счетом 1:1.
Римская команда отыгралась к концовке первого тайма, но так и не смогла склонить чашу весов в свою пользу в оставшееся время.
Обзор матча:
Удинезе — Лацио 1:1
Голы: Делофеу, 5 — Фелипе Андерсон, 45
Удинезе: Сильвестри — Соппи (Зегелар, 62), Мари, Родриго Бекао, Перес — Молина, Арслан (Перейра, 63), Уолас, Макенго — Деулофеу (Саксесс, 73), Бету.
Лацио: Стракоша — Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Хюсай — Катальди, Милинкович-Савич, Башич (Андерсон, 78) — Дзакканьи, Педро (Кабрал, 23), Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Арслан, Перес, Макенго — Катальди, Дзакканьи