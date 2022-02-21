Италия

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Лацио в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии отправился в гости к Удинезе и сыграл вничью со счетом 1:1.

Римская команда отыгралась к концовке первого тайма, но так и не смогла склонить чашу весов в свою пользу в оставшееся время.

Обзор матча:

Удинезе — Лацио 1:1

Голы: Делофеу, 5 — Фелипе Андерсон, 45

Удинезе: Сильвестри — Соппи (Зегелар, 62), Мари, Родриго Бекао, Перес — Молина, Арслан (Перейра, 63), Уолас, Макенго — Деулофеу (Саксесс, 73), Бету.

Лацио: Стракоша — Марушич, Патрик, Луис Фелипе, Хюсай — Катальди, Милинкович-Савич, Башич (Андерсон, 78) — Дзакканьи, Педро (Кабрал, 23), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Арслан, Перес, Макенго — Катальди, Дзакканьи