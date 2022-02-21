Италия

Данило Ерволино высказался о текущей турнирной ситуации в Серии А.

Новый владелец аутсайдера чемпионата Италии Салернитаны Данило Ерволино прокомментировал борьбу за выживание своей команды в этом сезоне.

Функционер считает, что у "морских коньков" не так много шансов сохранить прописку в Серии А, однако пока они есть — необходимо бороться.

"У нас не так много шансов сохранить место в Серии А, если честно. Если бы я думал иначе — я бы был оторван от реальности. Тем не менее, я не могу в чем-то винить футболистов — они выжимают максимум из своих сил, провели невероятный матч против Милана. В любом случае, мы будем бороться до последнего математического шанса!

Новый стадион? Это проект средней срочности, у нас сейчас есть цели, которых необходимо достичь здесь и сейчас. Конечно, нам необходима современная арена, однако сначала нужно улучшить игру команды.

Сейчас мы ведем консультации со специалистами, что лучше: построить новый стадион или реконструировать старый. Не могу ничего пока сказать", — приводит слова Ерволино сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что после 24 сыгранных туров Салернитана расположилась на последнем месте, отставая от спасительной 17 строчки на 8 очков, имея игру в запасе.