Италия

Похоже, стороны нашли компромисс

Туринский Ювентус и Пауло Дибала продолжают вести переговоры по новому контракту.

Ожидается, что до конца февраля стороны сядут за стол переговоров и подпишут контракт, сообщает Calciomercato. Ювентус готов платить футболисту 8 млн евро в год, а также выплатить 3 млн евро в качестве подписного бонуса.

Единственным условием турнцев является отказ агента форварда от большей части комиссионных, так как руководство клуба считает, что переподписание контракта не может стоить столько же, сколько и годовая зарплата футболиста.

В текущем сезоне на счету Дибалы 27 матчей в футболке Ювентуса, в которых он сумел забить 12 мячей, а также отдал шесть голевых передач.

Отметим, что Дибала пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Вильярреала по причине травмы.