Хозяева добились волевой победы в матче Серии А.
Марко Арнаутович, getty images
22 февраля 2022, 00:03
Болонья в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимала на своем поле Специю и добилась победы со счетом 2:1.
Хозяева поля пропустили уже в дебюте встречи, но усилиями Арнаутовича смогли перевернуть ход встречи.
Болонья — Специя 2:1
Голы: Арнаутович, 40, 84 — Манай, 11
Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Бонифаци (Сумаоро, 64), Бинкс (Виньято, 71), Теате, Хики — Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Эбишер, 87) — Барроу (Сансоне, 71).
Специя: Проведель — Феррер, Николау, Эрлич — Сала (Нгиамба, 80), Кивер, Реца (Бастони, 58), Маджоре (Агудело, 65), Джаси — Манай (Нзола, 80), Верде.
Предупреждения: Бинкс — Манай