Италия

Хозяева добились волевой победы в матче Серии А.

Болонья в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии принимала на своем поле Специю и добилась победы со счетом 2:1.

Хозяева поля пропустили уже в дебюте встречи, но усилиями Арнаутовича смогли перевернуть ход встречи.

Болонья — Специя 2:1

Голы: Арнаутович, 40, 84 — Манай, 11

Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Бонифаци (Сумаоро, 64), Бинкс (Виньято, 71), Теате, Хики — Сориано, Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Эбишер, 87) — Барроу (Сансоне, 71).

Специя: Проведель — Феррер, Николау, Эрлич — Сала (Нгиамба, 80), Кивер, Реца (Бастони, 58), Маджоре (Агудело, 65), Джаси — Манай (Нзола, 80), Верде.

Предупреждения: Бинкс — Манай