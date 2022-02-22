Защитник Ювентуса поделился мнением о своем партнере по команде.
леонардо бонуччи, getty images
22 февраля 2022, 16:28
Центральный защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи высказался о новичке своей команды Душане Влаховиче.
Футболист считает, что сравнение серба и Криштиану Роналду — некорректное.
"Душану необходимо совершать ошибки и совершенствоваться за их счет — на это нужно время. Когда у нас в команде был Роналду, то каждую игру мы начинали при счете 1:0. Он передавал свой менталитет другим игрокам и это нас заряжало.
Я думаю, их нельзя сравнивать с Влаховичем. Душан — это классический центральный нападающий, к тому же гораздо моложе Криштиану", — приводит слова Бонуччи Football Italia.
Отметим, что сегодня Ювентус встретится с Вильярреалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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