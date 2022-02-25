Стали известны стартовые составы команд для поединка 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и фриульский Удинезе.
Франк Кессьє, Getty Images
25 февраля 2022, 19:08
Мілан у рамках 27-го туру італійської Серії A проведе домашній матч против фріульського Удінезе.
Стефано Пьолі, після нічиєї проти Салернітани (2:2), вирішив використати в опорній зоні Кессьє.
Габриеле Чоффи, на фоні нічиєї проти римського Лаціо (1:1), посунув Моліну на правий фланг, у той час як Зегелаар розмістився ліворуч.
Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Романьолі, Ернандес — Тоналі, Кессьє — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Туре, Кастільєхо, Ребіч, Калулу, Флоренці, Мальдіні, Круніч, Бакайоко, Габбія, Салемакерс.
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Марі, Перес — Моліна, Арслан, Уоллас, Макенго, Зегелаар — Делофеу, Бету.
Запасні: Паделлі, Гаспаріні, Саксесс, Яяло, Удогіе, Пуссетто, Самараджич, Балларіні, Бенкович, Несторовські, Перейра, Соппі.