Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют Милан и фриульский Удинезе.

Мілан у рамках 27-го туру італійської Серії A проведе домашній матч против фріульського Удінезе.

Стефано Пьолі, після нічиєї проти Салернітани (2:2), вирішив використати в опорній зоні Кессьє.

Габриеле Чоффи, на фоні нічиєї проти римського Лаціо (1:1), посунув Моліну на правий фланг, у той час як Зегелаар розмістився ліворуч.

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Романьолі, Ернандес — Тоналі, Кессьє — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Туре, Кастільєхо, Ребіч, Калулу, Флоренці, Мальдіні, Круніч, Бакайоко, Габбія, Салемакерс.

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Марі, Перес — Моліна, Арслан, Уоллас, Макенго, Зегелаар — Делофеу, Бету.

Запасні: Паделлі, Гаспаріні, Саксесс, Яяло, Удогіе, Пуссетто, Самараджич, Балларіні, Бенкович, Несторовські, Перейра, Соппі.