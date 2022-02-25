"Россонері" можуть опинитися позаду Інтера вже після першого ігрового дня 27-го туру.
Мілан — Удінезе, Getty Images
25 февраля 2022, 21:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Удінезе 1:1
Голи: Леау, 29 — Удоги, 66
Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Романьолі, Ернандес — Тоналі, Кессьє — Мессіас (Салемакерс, 65), Діас (Мальдіні, 84), Леау — Жиру (Ребіч, 65).
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Марі, Перес — Моліна, Арслан (Яяло, 89), Уоллас, Макенго (Перейра, 54), Зегелаар (Удогі, 53) — Делофеу, Бету (Саксесс, 65).
Попередження: Ребіч, Леау — Перес, Бека, Моліна.