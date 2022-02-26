Италия

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У поєдинку 27 туру італійської Серії А туринський Ювентус у гостях обіграв Емполі з рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині, коли результативним ударом у складі гостей відзначився Мойзе Кін. За вісім хвилин Шимон Журковські зрівняв цифри на табло.

Проте ще до перерви "стара синьйора" змогла вийти вперед зусиллями Душана Влаховича. У другому таймі сербський форвард оформив дубль. Останнє слово було за господарями — на 76 хвилині влучним ударом відзначився Андреа ла Мантія.

Після 27 турів Ювентус набрав 50 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А, а Емполі — 31 бал і 13 рядок.

Емполі — Ювентус 2:3

Голи: Журковскі, 40, Ла Мантія, 76 — Кін, 32, Влахович, 45+2, 66.