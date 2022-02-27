Италия

Закінчився поєдинок італійської Серії А.

В двадцать сьомому турі італійської Серії А Верона на своєму полі приймала Венецію.

Господарі поля без проблем переграли суперника завдяки хет-трику Сімеоне. Венеція спромоглась відіграти один м'яч за рахунку 2:0 на користь "жовно-синіх", але аргентинський форвард був нестримний, так за декілька хвилин до завершення поєдинку втретє вразив ворота суперника.

Верона — Венеція 3:1

Голи: Сімеоне, 54, 63, 89 — Окереке, 81

Попередження: Кальдара