Закінчився поєдинок італійської Серії А.
верона - венеція, getty images
27 февраля 2022, 18:00
В двадцать сьомому турі італійської Серії А Верона на своєму полі приймала Венецію.
Господарі поля без проблем переграли суперника завдяки хет-трику Сімеоне. Венеція спромоглась відіграти один м'яч за рахунку 2:0 на користь "жовно-синіх", але аргентинський форвард був нестримний, так за декілька хвилин до завершення поєдинку втретє вразив ворота суперника.
Верона — Венеція 3:1
Голи: Сімеоне, 54, 63, 89 — Окереке, 81
Попередження: Кальдара