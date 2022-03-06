Италия

Наставник "грифонів" розповів про моральний стан команди.

Головний тренер Дженоа Александер Блессін висловився щодо емоційного фону своєї команди напередодні матчу із Емполі.

Фахівець вважає, що його підопічним реально зберегти місце в Серії А.

"Емполі давно не здобував перемоги та майбутній поєдинок покаже, хто з нас більш спрямований на перемогу. Нічия з Інтером надала команді впевненості у своїх силах. Мало хто очікував від нас такого результату.

ПІкколі та Екубан не зіграють із Емполі через травми. Що стосується Амірі, то в нього дещо інша ситуація — він підхопив вірусну інфекцію та суто фізічно був неготовий навіть тренуватися. За період хвороби він втратив понад чотири кілограми.

Дестро? В нього є ті якості, які допоможуть нам в боротьбі за місце в Серії А.

Що стосується мене, то я бажав би залишитись тут як можна довше, мені подобається цей проект. Зараз ми спробуємо врятувати клуб від вильоту, а далі вже будемо будувати плани", — наводить слова Белссіна Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, матч Дженоа — Емполі відбудеться сьогодні в 13:30 за київським часом.