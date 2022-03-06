Наставник "грифонів" розповів про моральний стан команди.
александер блессін, getty images
06 марта 2022, 10:49
Головний тренер Дженоа Александер Блессін висловився щодо емоційного фону своєї команди напередодні матчу із Емполі.
Фахівець вважає, що його підопічним реально зберегти місце в Серії А.
"Емполі давно не здобував перемоги та майбутній поєдинок покаже, хто з нас більш спрямований на перемогу. Нічия з Інтером надала команді впевненості у своїх силах. Мало хто очікував від нас такого результату.
ПІкколі та Екубан не зіграють із Емполі через травми. Що стосується Амірі, то в нього дещо інша ситуація — він підхопив вірусну інфекцію та суто фізічно був неготовий навіть тренуватися. За період хвороби він втратив понад чотири кілограми.
Дестро? В нього є ті якості, які допоможуть нам в боротьбі за місце в Серії А.
Що стосується мене, то я бажав би залишитись тут як можна довше, мені подобається цей проект. Зараз ми спробуємо врятувати клуб від вильоту, а далі вже будемо будувати плани", — наводить слова Белссіна Джанлука Ді Марціо.
Нагадаємо, матч Дженоа — Емполі відбудеться сьогодні в 13:30 за київським часом.