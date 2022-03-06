Италия

Football.ua представляє анонс матчу 28-го туру чемпіонату Італії-2021/22.

У рамках 28-го туру італійської Серії A на нас чекає запекле протистояння між неаполітанським Наполі та Міланом, яке пройде на стадіоні Дієго Армандо Марадона.

Наполі — Мілан

Неділя, 6 березня, 21:45. Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр — Даніеле Орстао (Чіо). Пряма трансляція — MEGOGO.

Міланський Інтер світ матч проти Салернітани цими вихідними вже виграв із рахунком 5:0, тому саме колектив Сімоне Індзагі наразі й очолює чемпіонську гонку. Ба більше! У "змій" ще є одна гра у запасі, через що його переслідувачам уже варто починати хвилюватися. Наполі та Мілан ідуть обабіч один одного, та віддалилися на поточний момент лишень на один пункт від "нерадзуррі". Певна річ, що за таких умов узагалі немає потреби у тому, аби вигадувати якісь додаткові приводи для дуже напруженого очного протистояння, яке до того ж буде проходити на одній із найбільш галасливих арен країни.

Команди Лучано Спаллетті та Стефано Пьолі вже досить давно не програвали в чемпіонаті. Тут також можна знайти цікавий момент, що їх поєднує між собою — останні поразки обидвох колективів прийшлися на домашні ігри проти Спеції, де грає український півзахисник Віктор Коваленко. При цьому, у Наполі упродовж двох минулих тижнів були обов’язки у Ліги Європи УЄФА та матчі проти каталонської Барселони відповідно. Мілан також грав посеред поточного тижня, проте його дуель проти Інтера ще триватиме й надалі, а ось для "ослів" залишилося тільки одне змагання, у якому вони, звісно, намагатимуться досягти перемоги.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Наполі пропонується коефіцієнт 2,14, тоді як потенційний успіх Мілану оцінюється показником 3,88. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,42.

Не зіграють: Лосано, Мальк’юї, Туанзебе — К’єр

Під питанням: … — Романьолі.

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