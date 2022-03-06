Италия

До вашої уваги результати трьох матчів 28-го туру чемпіонату Італії за 6 березня.

У рамках 28-го туру італійської Серії А Болонья зустрілася із Торіно.

За підсумками двох таймів командам так і не вдалося продати свої моменти, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Болонья — Торіно 0:0

У паралельному матчі між Венецією та Сассуоло ми стали свідками більш цікавого та результативного футболу.

Команди влаштували гольову стрілянину, переможцями з якої вийшли футболісти Сассуоло (4:1).

Венеція — Сассуоло 1:4

Голи: Анрі, 34 — Распадорі, 2, Берарді, 17, 71, Скамачча, 29

Що стосується протистояння Фіорентини та Верони, то в ньому також не вдалося визначити найсильнішого.

Суперники обмінялися забитими м'ячами та розписали нічию (1:1).

Фіорентина — Верона 1:1

Голи: Пьонтек, 10 — Капрарі, 20