До вашої уваги результати трьох матчів 28-го туру чемпіонату Італії за 6 березня.
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06 марта 2022, 17:56
У рамках 28-го туру італійської Серії А Болонья зустрілася із Торіно.
За підсумками двох таймів командам так і не вдалося продати свої моменти, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Болонья — Торіно 0:0
У паралельному матчі між Венецією та Сассуоло ми стали свідками більш цікавого та результативного футболу.
Команди влаштували гольову стрілянину, переможцями з якої вийшли футболісти Сассуоло (4:1).
Венеція — Сассуоло 1:4
Голи: Анрі, 34 — Распадорі, 2, Берарді, 17, 71, Скамачча, 29
Що стосується протистояння Фіорентини та Верони, то в ньому також не вдалося визначити найсильнішого.
Суперники обмінялися забитими м'ячами та розписали нічию (1:1).
Фіорентина — Верона 1:1
Голи: Пьонтек, 10 — Капрарі, 20