Италия

Форвард Ювентуса підбив підсумки гри проти Сампдорії.

Туринський Ювентус в рамках 29-го туру італійської Серії A зумів здобути впевнену перемогу над генуезькою Сампдорією (3:1).

Сампдорія — Ювентус 1:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "Старої Сеньйори" Альваро Мората, на рахунку якого одразу два голи його команди, після фінального свистку, поділився власними враженнями від гри звітного вечора.

"У мене була розмова з тренером, коли ми розпочали сезон. Коли ваш бос вірить у вас, це щось означає, тому що ми, гравці, завжди хочемо почути ці слова, що надають нам упевненість і підживлюють ваше бажання працювати ще старанніше.

Я щасливий, тому що тепер команда набула цієї єдності та духу самопожертви. Це зовсім інша атмосфера, аніж на початку сезону. Ми — це Юве. Зараз триває трохи дивний рік, але у Серії А та Лізі чемпіонів все ще може статися.

Ми повинні продовжувати працювати як команда, не думаючи про побічні речі. Я дуже задоволений цією атмосферою та цим духом самопожертви. Зараз зовсім відмінне повітря на тренуваннях, і так кожного дня.

Моє майбутнє в цьому клубі залежить не тільки від мене. Якщо мене не буде тут наступного сезону, я все одно залишуся найбільшим уболівальником Ювентуса. Ми зробимо все можливе щоб виграти, як мінімум, чемпіонський титул", — зробив заяву іспанський футболіст.

Нагадаємо, що туринський Ювентус зіграє матч-відповідь проти іспанського Вільярреалу вже 16 березня, о 22:00 за київським часом.