Италия

Наставник Роми висловився щодо невдалого матчу проти Удінезе.

В двадцять дев'ятому турі італійської Серії А Рома не змогла здолати на виїзді Удінезе, врятувавши нічию на останніх хвилинах матчу.

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо висловився щодо невдалого поєдинку у виконанні своєї команди, зусередивши своє увагу на суддівстві.

"Я дуже добре бачив емоції Дзаньоло. Втім, він не міг грати на повну через упередженність до себе з боку суддів. Він пам'ятав відношенні до себе з боку рефері Ді Белло. Грав як міг.

Деякі гравці не могли повноцінно потрапити у ритм гри — це створювало певні труднощі для нас. Я розумыю, що футболісти втомилися — я теж втомився, але показую це лише після гри", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Відзначимо, що у наступному турі Серії А Рома зіграє у дербі із Лацио.