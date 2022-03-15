Италия

Футболіст закінчить сезон у Іспанії.

Захисник Дніпра-1 Нельсон Монте перейшов до іспанської Альмерії. Про це повідомив сайт дніпрян.

Відомо, що футболіст перебрався у новий клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/22.

Монте влітку перейшов до дніпрян. З того часу він провів 8 матчів в УПЛ і 1 гру Кубку України.

Зараз Альмерія займає друге місце у таблиці Сегунди, яке дає право на промоушен по закінченню сезону.