Футболіст закінчить сезон у Іспанії.
Нельсон Монте, Дніпро-1
15 марта 2022, 20:59
Захисник Дніпра-1 Нельсон Монте перейшов до іспанської Альмерії. Про це повідомив сайт дніпрян.
Відомо, що футболіст перебрався у новий клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/22.
Монте влітку перейшов до дніпрян. З того часу він провів 8 матчів в УПЛ і 1 гру Кубку України.
Зараз Альмерія займає друге місце у таблиці Сегунди, яке дає право на промоушен по закінченню сезону.
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