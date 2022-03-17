Италия

Захисник Ювентуса прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

У домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус зазнав прикрої поразки від іспанського Вільярреала (0:3), за підсумком чого припинив виступи на міжнародній арені в поточному сезоні.

Ювентус — Вільярреал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Захисник "бьянконері" Даніло після фінального свистку поділився враженнями від звітної гри.

"Це Ліга чемпіонів, тут є команди дуже високого рівня, і подібне може трапитися з будь-ким.

Зараз ми маємо засвоїти з цього результату урок, тому що для того, щоб змагатися на найвищому рівні, потрібно бути сконцентрованим до самого кінця. Ми були надто неврівноважені, і нас покарали.

Ми припустилися кількох помилок, нам потрібно вдосконалюватися і продовжувати працювати день за днем, тому що найдрібніші деталі мають значення.

Важко зрозуміти, що щойно сталося. Ми можемо лише вибачитися перед усіма і зробити висновки з цього на майбутнє, тому що це — цінний урок у Лізі чемпіонів", — заявив бразильський футболіст.

Наступний матч туринський Ювентус проведе вдома проти Салернітани 20 березня.