Італійський хавбек відправився на самоізоляцію.
Мануель Локателлі, Getty Images
17 марта 2022, 15:29
Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі захворів на коронавірус після матчу з Вільярреалом (0:3) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє портал Football Italia.
Локателлі відіграв 82 хвилини в поєдинку з Вільярреалом, а після гри здав позитивний результат. Тепер хавбек відправиться на самоізоляцію і напевно не допоможе збірній Італії в матчі плей-оф проти Португалії.
Цього сезону 24-річний гравець провів 39 поєдинків у складі "бьянконері", відзначившись трьома голами і п’ятьма асистами.
Нагадаємо, Вільярреал здобув впевнену перемогу і пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.