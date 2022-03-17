Италия

Італійський хавбек відправився на самоізоляцію.

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі захворів на коронавірус після матчу з Вільярреалом (0:3) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє портал Football Italia.

Локателлі відіграв 82 хвилини в поєдинку з Вільярреалом, а після гри здав позитивний результат. Тепер хавбек відправиться на самоізоляцію і напевно не допоможе збірній Італії в матчі плей-оф проти Португалії.

Цього сезону 24-річний гравець провів 39 поєдинків у складі "бьянконері", відзначившись трьома голами і п’ятьма асистами.

Нагадаємо, Вільярреал здобув впевнену перемогу і пройшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.