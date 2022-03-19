Италия

Керманич міланського клубу прокоментував прийдешню гру проти Фіорентини.

У рамках 30-го туру італійської Серії A міланський Інтер на своєму полі буде приймати Фіорентину.

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі перед грою його команди на Джузеппе Меацца розповів про задачі колективу на тлі вильоту з Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками двобою проти англійського Ліверпуля.

"У мене немає сумнівів у тому, що зараз ми відчуваємо, що здобули менше, аніж на те заслуговували, проте в клубу є правильне бажання перемагати.

У ці дні хлопці працювали дуже добре, є велике бажання повернутися на поле, і ми маємо зробити це з розумом та відповідною концентрацією.

Більше днів на підготовку до ігор, безумовно, допомагає працювати над ситуаціями, із якими є проблеми в клубі, окремими деталями.

Цього року ми продемонстрували певний прогрес у Лізі чемпіонів, ми все ще беремо участь у Кубку Італії, тому ми хочемо грати частіше, бо це означає, що ми були конкурентоспроможні протягом усього року.

Як тренер, я б більше турбувався, якби побачив, що команда не грає в свою гру та не створює моментів. Це нормальне завдання, коли ми маємо вміти спрямовувати ігри в потрібному нам руслі, залишати окремі моменти на нашому боці, спробувати краще контролювати гру.

У особі Фіорентини ми зустрінемо гарну команду, яка добре виступає у лізі, із тренером, у якого є чудові ідеї та який дає чіткий малюнок своїм командам.

Останні кілька днів ми працювали над тим, щоб бути готовими, знаючи про те, що зустрінемося з супротивником, який є надзвичайно складним для нас.

Граємо вже вшосте підряд удома? Уболівальники протягом усього сезону завжди були поряд із нами, їх завжди було багато. Дома чи на виїзді — наша мета полягає в тому, щоб зробити їх щасливими та гордими, побачивши свою команду на полі", — заявив італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що матч Інтер — Фіорентина відбудеться 19 березня о 19:00 за київським часом.