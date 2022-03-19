Италия

Орендований гравець мав кілька непоганих виступів, проте цього може бути замало для повноцінного трансферу.

Наприкінці літа минулого року італійський Мілан зробив неочевидну пропозицію бразильському нападнику Кротоне Джуніору Мессіасу щодо оренди на один рік.

Однак, 30-річний гравець у підсумку вже провів 23 матчі в складі "россонері", забивши при цьому п’ять голів, що дозволило фанатам клубу вважати цей перехід доволі вдалим.

Тим часом як уболівальники Мілану задоволені виступами новачка, у самому клубі досі не визначилися з тим, чи продовжувати з бразильцем відносини й надалі.

"Россонері" вже виклали за його оренду 2,6 млн євро, а можливий повноцінний перехід для них обійдеться в 5,4 млн євро з додатковими різноманітними бонусами.

Згідно з інформацією італійських видань, технічний директор клубу Паоло Мальдіні певен у тому, що Джуніор залишатиметься в Мілані й надалі, однак інші представники правління клубу переймаються відносно віку гравця.

Зауважимо, що за минулий сезон у Кротоне Мессіас забив дев’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 37 матчів у складі Кротоне.