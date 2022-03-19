Орендований гравець мав кілька непоганих виступів, проте цього може бути замало для повноцінного трансферу.
Джуніор Мессіас, Getty Images
19 марта 2022, 11:11
Наприкінці літа минулого року італійський Мілан зробив неочевидну пропозицію бразильському нападнику Кротоне Джуніору Мессіасу щодо оренди на один рік.
Однак, 30-річний гравець у підсумку вже провів 23 матчі в складі "россонері", забивши при цьому п’ять голів, що дозволило фанатам клубу вважати цей перехід доволі вдалим.
Тим часом як уболівальники Мілану задоволені виступами новачка, у самому клубі досі не визначилися з тим, чи продовжувати з бразильцем відносини й надалі.
"Россонері" вже виклали за його оренду 2,6 млн євро, а можливий повноцінний перехід для них обійдеться в 5,4 млн євро з додатковими різноманітними бонусами.
Згідно з інформацією італійських видань, технічний директор клубу Паоло Мальдіні певен у тому, що Джуніор залишатиметься в Мілані й надалі, однак інші представники правління клубу переймаються відносно віку гравця.
Зауважимо, що за минулий сезон у Кротоне Мессіас забив дев’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 37 матчів у складі Кротоне.