Италия

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У центральному поєдинку 30 туру італійської Серії А римська Рома у дербі зіграє проти Лаціо.

Рома — Лаціо

Неділя, 20 березня, 19:00. Олімпійський (Рим). Головний арбітр зустрічі — Массімо Ірраті. Трансляція на Megogo.

В Італії завжди ходили суперечки між тим, яке дербі у країні головне — Інтер — Мілан чи Рома — Лаціо? Важливо одне — такі поєдинки ніколи не можна залишати без уваги.

Непогану ходу набрала команда Жозе Моуріньо, виступаючи на два фронти. У Лізі Конференцій вони пройшли до 1/4 фіналу турніру, здолавши у двох зустрічах Вітесс. У чвертьфіналі "вовки" зіграють з відомим їм вже Буде-Глімтом. Той поєдинок у Норвегії назавжди залишеться у пам'яті фанатів клубу, гравців та тренерського штабу Моуріньо. Але є шанс все виправити та стати першим володарем трофею у історії змагань.

У чемпіонаті справи йдуть не так, яки бажають прихильники. Рома розташовується на шостому місці у турнірній таблиці, але до п'ятої сходинки, яка дає право на участь у єврокубках, їх розділяє лише один бал. Окремо хочеться виділити хавбека Олівейру, який прийшов до Риму з Порту, та за найкоротший срок став лідером колективу.

Що стосується Лаціо, то їх результати завжди варіюються від абсолютно поганих, до несподівано класних. Команда грає нестабільно. З Ліги Європи Лаціо вибув, пустивши в 1/8 фіналу Порту. В останніх трьох поєдинках чемпіонату було здобуто дві перемоги та поразка від Наполі. Лаціо наразі займає 5 сходинку у таблиці з 49 очками. Це на 1 більше, ніж у Роми. Тому їх протистояння має і турнірну значимість.

Але ніколи не потрібно забувати, що у Лаціо є свій козир у рукаві. І ім'я йому Чіро Іммобіле. 32-річний італієць продовжує дивувати усіх прихильників італійського футболу та фанатів Лаціо своєю результативністю. Цього сезону у Серії А він забив вже 21 гол при 2 асистах. І саме він може стати вирішальним фактором у двобої проти Роми.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

- В останніх п'яти поєдинків між клубами Рома лише раз перемогала (2 перемоги Лаціо та 2 нічиї).

- Серія без поразок Лаціо на виїзді продовжується 4 матчі.

- Рома не програвала вже 8 поєдинків поспіль у Серії А.