В матчі тридцятого туру чемпіонату Італії Наполі переміг на своєму полі Удінезе з рахунком 2:1.

Удінезе вдалося відкрити рахунок у середині першої половини гри, на що неаполітанці відповіли двома влучними ударами у другому таймі.

Огляд матчу:

Наполі – Удінезе 2:1
Голи: Осімген, 52, 63 – Деулофеу, 22.

Наполі: Оспіна, Ді Лоренцо (Дзанолі, 78), Ррахмані, Кулібалі, Руї, Ангісса, Лоботка, Руїс (Мертенс, 46), Політано (Зелінські, 70), Осімген, Інсіньє (Елмас, 88).

Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Марі, Зеегелаар, Н. Моліна (Соппі, 76), Уолас, Макенго (Самарджич, 76), Перейра (Яяло, 88), Удоджі, Деулофеу, Бету (Пуссетто, 68).

Попередження: Ррахмані, 65, Осімген, 90 – Зеегелаар, 45+1, Удоджі, 50.

Вилучення: Марі, 82 (пряма червона).