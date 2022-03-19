Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Наполі – Удінезе, getty images
19 марта 2022, 22:20
В матчі тридцятого туру чемпіонату Італії Наполі переміг на своєму полі Удінезе з рахунком 2:1.
Удінезе вдалося відкрити рахунок у середині першої половини гри, на що неаполітанці відповіли двома влучними ударами у другому таймі.
Огляд матчу:
Наполі – Удінезе 2:1
Голи: Осімген, 52, 63 – Деулофеу, 22.
Наполі: Оспіна, Ді Лоренцо (Дзанолі, 78), Ррахмані, Кулібалі, Руї, Ангісса, Лоботка, Руїс (Мертенс, 46), Політано (Зелінські, 70), Осімген, Інсіньє (Елмас, 88).
Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Марі, Зеегелаар, Н. Моліна (Соппі, 76), Уолас, Макенго (Самарджич, 76), Перейра (Яяло, 88), Удоджі, Деулофеу, Бету (Пуссетто, 68).
Попередження: Ррахмані, 65, Осімген, 90 – Зеегелаар, 45+1, Удоджі, 50.
Вилучення: Марі, 82 (пряма червона).