Завершився матч італійської Серії А.
емполі - верона, getty images
20 марта 2022, 18:20
В черговому матчі тридцятого туру чемпіонату Італії Емполі на своєму стадіоні приймав Верону.
Господарі першими відкрили рахунок у матчі завдяки точному пострілу Ді Франческо, але в середині другого тайму Консіль'єрі зрівняв рахунок та приніс своїй команді нічию.
В наступному турі Верона зіграє проти Дженоа, а Емполі очікує віїздна зустріч із Фіорентиною.
Емполі — Верона 1:1
Голи: Ді Франческо, 26 — Кансіл'єрі, 72
Попередження: Аслані, Парізі, Казале, Сімеоне, Кансіл'єрі