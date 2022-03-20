В черговому матчі тридцятого туру чемпіонату Італії Емполі на своєму стадіоні приймав Верону.

Господарі першими відкрили рахунок у матчі завдяки точному пострілу Ді Франческо, але в середині другого тайму Консіль'єрі зрівняв рахунок та приніс своїй команді нічию.

В наступному турі Верона зіграє проти Дженоа, а Емполі очікує віїздна зустріч із Фіорентиною.

Емполі — Верона 1:1

Голи: Ді Франческо, 26 — Кансіл'єрі, 72

Попередження: Аслані, Парізі, Казале, Сімеоне, Кансіл'єрі