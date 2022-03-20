Италия

Українка працювала на матчі Інтер — Сампдорія.

Українська арбітриня Катерина Монзуль дебютувала у жіночій Серії А.

Федерація жіночого футболу країни довірила їй працювати головною арбітринею на матчі Інтера проти Сампдорії.

Монзуль вийшла на поле із українським прапором на спині, підтримавши українців, які страждають після вторгнення у країну терористів з РФ.

Відмітимо, що Інтер у дуже насиченому поєдинку переграв Сампдорію із рахунком 4:3.

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