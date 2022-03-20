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Рома - Лаціо, Getty Images
20 марта 2022, 22:50
У римському дербы Рома зуміла перемогти Лаціо з несподівано крупним рахунком 3:0.
Обійти Лаціо у турнірній таблиці "вовкам" допомогли голи Абрахама (2) та Пеллегріні. До вашої уваги відео голів та огляд гри:
Рома — Лаціо 3:0
Голи: Абрахам, 2, 22, Пеллегріні, 40
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра (Верету, 80), Залевські (Вінья, 74) — Лор. Пеллегріні (Бове, 86), Мхітарян — Абрахам.
Лаціо: Стракоша — Марушич, Луїс Феліпе, Ачербі, Хісай (Лаццарі, 52) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 65), Луїс Альберто — Ф. Андерсон (Ромеро, 65), Іммобіле, Педро.
Попередження: Карсдорп, Манчіні, Олівейра — Лейва