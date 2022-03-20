У римському дербы Рома зуміла перемогти Лаціо з несподівано крупним рахунком 3:0.

Обійти Лаціо у турнірній таблиці "вовкам" допомогли голи Абрахама (2) та Пеллегріні. До вашої уваги відео голів та огляд гри:

Рома — Лаціо 3:0
Голи: Абрахам, 2, 22, Пеллегріні, 40

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра (Верету, 80), Залевські (Вінья, 74) — Лор. Пеллегріні (Бове, 86), Мхітарян — Абрахам.

Лаціо: Стракоша — Марушич, Луїс Феліпе, Ачербі, Хісай (Лаццарі, 52) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 65), Луїс Альберто — Ф. Андерсон (Ромеро, 65), Іммобіле, Педро.

Попередження: Карсдорп, Манчіні, Олівейра — Лейва

 