Закінчився матч чемпіонату Італії.
У поєдинку 30 туру італійської Серії А Аталанта переграла Болонью з рахунком 0:1.
Аталанта виглядала цікавіше господарів. Але перший тайм пройшов без голів.
У другому таймі Гасперіні випустив на поле молодого Сіссе, і дебют 18-річного нападника виявився вдалим. Африканець вийшов віч-на-віч із Скорупскі та переграв стража воріт.
Болонья - Аталанта 0:1
Гол: Сіссе, 82
Болонья: Скорупскі, де Сільвестрі (Касіус, 87), Медель, Сумаоро, Теате, Хікі (Віньято, 87), Соріано, Сванберг (Барроу, 87), Схаутен, Арнаутовіч, Орсоліні.
Аталанта: Муссо, Гатебур, Джимсіті, Демірал, Скальвіні (Паломіно, 46), Пеццелла (Меле, 80), де Рон, Фройлер (Пашаліч, 70), Пессіна (Міхеіле, 46), Копмейнерс, Муриель (Сіссе, 65).
Попередження: Демірал.