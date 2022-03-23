Италия

Італійський клуб намагається поквапитися продовжити взаємини з гравцем.

Діюча угода між португальським нападником Рафаелем Леау та італійським Міланом розрахована до червня 2024 року, проте вже зараз "россонері" намагаються остаточно вирішити питання продовження цих взаємин, аби в майбутньому запобігти суттєвого інтересу з боку інших клубів до власного гравця.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, вже після закінчення березневої міжнародної паузи, на початку квітня, у Мілана запланована зустріч з агентом 22-річного виконавця Жорже Мендешем.

Зі свого боку Мілан має намір запропонувати підписати угоду до 2026 року, за умовами якої Леау буде отримувати 6,5 млн євро на рік, до яких можуть бути додані різноманітні бонуси.

У поточному сезоні вихованець лісабонського Спортінга зіграв 33 матчі, забивши 11 голів та виконавши шість гольових передач.