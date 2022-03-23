Италия

Хавбек не проти залишитись у клубі ще на чотири роки.

Атакуючий хавбек Інтера та збірної Хорватії Марцело Брозовіч погодив новий довгостроковий контракт зі своїм клубом.

Футболіст поставив підпис під новою угодою, котра розрахована до 2026 року, повідомляє Фабріціо Романо.

Сторони дійшли згоди ще 20 лютого, а сьогодні футболіст офіційно продовжив свої відносини з клубом. Відзначимо, що попередня угода була розрахована до літа 2022 року.

У поточному сезоні на рахунку Брозовіча 37 матчів за Інтер, в яких він забив один м'яч та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що футболіст повернувся до тренувань після ушкодження.