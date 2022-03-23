Италия

Захисник вибув на невизначенний строк.

Захисник Наполі та збірної Італії Джованні Ді Лоренцо отримав розтягнення зв'язок коліна та вибув на невизначенний строк.

Футболіст не потребує хірургічного втручання та буде лікуватись консервативно, повідомляє прес-служба італійського клубу.

У нинішній кампаніі на рахунку Ді Лоренцо 39 матчів у всіх турнірах, в яких він зміг відзначитись одним забитим м'ячем, а також віддати п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за нападника Наполі Віктора Осімгена.