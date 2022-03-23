Захисник вибув на невизначенний строк.
джованні ді лоренцо, getty images
23 марта 2022, 15:45
Захисник Наполі та збірної Італії Джованні Ді Лоренцо отримав розтягнення зв'язок коліна та вибув на невизначенний строк.
Футболіст не потребує хірургічного втручання та буде лікуватись консервативно, повідомляє прес-служба італійського клубу.
У нинішній кампаніі на рахунку Ді Лоренцо 39 матчів у всіх турнірах, в яких він зміг відзначитись одним забитим м'ячем, а також віддати п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Арсенал включився у боротьбу за нападника Наполі Віктора Осімгена.