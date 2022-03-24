Италия

Команда останні чотири матчі не могла здобути перемогу.

Італійська Брешіа все ще має великі сподівання наступного сезону опинитися у Серії A, проте для цього "ластівкам" бажано було б зайняти хоча б підсумковий другий рядок у другому за силою дивізіоні країни.

Виконати це завдання в умовах, коли команда не може здобути перемогу впродовж чотирьох ігор (3 нічиї, одна поразка), дуже складно, а подібний ланцюжок результатів у підсумку призвів до невтішних висновків стосовно роботи головного тренера команди Філіппо Індзагі.

Видатний у минулому форвард намагався працювати на результат із командою впродовж сезону, починаючи з червня минулого року, проте в підсумку його було звільнено саме за невдалі результати на дистанції.

Остаточний здобуток Індзагі з Брешією — 54 очки за 31 гру та п’ять балів відставання від лідера, що в підсумку дозволяє сподіватися лише на місце в першому раунді плей-офф Серії B.