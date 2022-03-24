Италия

Екс-наставник "ластівок" розповів деталі того, як він залишав клуб.

Напередодні Брешія звільнила Філіппо Індзагі з посту головного тренера команди.

Повний розчарування екс-нападник Мілану розповів про те, як саме відбувалось його звільнення.

"Мені навіть не подзвонили — я отримав повідомлення на свою електрону пошту. Це мене дуже розлютило! Тепер я маю намір звернутись до відповідних органів.

Я ніколи не збирався залишати Брешію. Вважаю, що звільнення необдумане, адже ми були взмозі набрати хід", — наводить слова Індзагі Sky Sports.

Остаточний здобуток Індзагі з Брешією — 54 очки за 31 гру та п’ять балів відставання від лідера, що в підсумку дозволяє сподіватися лише на місце в першому раунді плей-офф Серії B.