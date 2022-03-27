Півзахисник Челсі може влітку змінити клуб.
Чарлі Мусонда, Getty Images
27 марта 2022, 09:30
Контракт бельгійського півзахисника лондонського Челсі Чарлі Мусонди добігає кінця влітку 2022 року, проте гравець уже встиг заявити про те, що не бачить свого майбутнього в складі "пенсіонерів".
Після повернення з оренди в нідерландському Вітессі, виконавець не мав шансів пробитися до основного складу свого рідного клубу через важке пошкодження коліна, у підсумку зігравши в поточному сезоні лише два матчі у складі дублюючої команди.
Однак, цей факт жодним чином не заважає римський Ромі виявляти зацікавленість у послугах футболіста, а головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо, згідно з заявами італійської преси, особисто зацікавлений у переході Мусонди.
Зауважимо, що Чарлі останній раз відіграв бодай 11 матчів за сезон ще під час виступів у іспанському Бетісі в 2016-17 роках, тоді як за час, що пройшов до сьогодення постійно страждав від різноманітних пошкоджень.