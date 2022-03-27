Италия

Півзахисник Челсі може влітку змінити клуб.

Контракт бельгійського півзахисника лондонського Челсі Чарлі Мусонди добігає кінця влітку 2022 року, проте гравець уже встиг заявити про те, що не бачить свого майбутнього в складі "пенсіонерів".

Після повернення з оренди в нідерландському Вітессі, виконавець не мав шансів пробитися до основного складу свого рідного клубу через важке пошкодження коліна, у підсумку зігравши в поточному сезоні лише два матчі у складі дублюючої команди.

Однак, цей факт жодним чином не заважає римський Ромі виявляти зацікавленість у послугах футболіста, а головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо, згідно з заявами італійської преси, особисто зацікавлений у переході Мусонди.

Зауважимо, що Чарлі останній раз відіграв бодай 11 матчів за сезон ще під час виступів у іспанському Бетісі в 2016-17 роках, тоді як за час, що пройшов до сьогодення постійно страждав від різноманітних пошкоджень.