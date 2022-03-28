Италия

Футболіст поскаржився на брак ігрової практики для виконавців академії.

Несподівана поразка збірної Італії у кваліфікації до чемпіонату світу-2022 від Північної Македонії (0:1) спричинила черговий потік невдоволених станом справ у футбольному житті цієї країни.

Уболівальники та експерти розпочали пошуки винуватців у невтішному результаті виступів їх команди, а дехто з футболістів навіть намагається спрямувати спільноту в, як убачається, правильному напрямку ходу думок.

Зокрема, вихованець туринського Ювентусу, півзахисник Ніколо Фаджиолі, який зараз грає в оренді в нижчому дивізіоні країни, у клубі Кремонезе, поскаржився на відсутність довіри до юних виконавців.

"Я помічаю, що в Іспанії, можливо, не настільки в Англії, скільки в Німеччині та Франції, грає більше молоді, аніж в Італії.

Можу впевнено сказати, що коли мова заходить про Італію, то молодий гравець може отримати шанс, помилитися в одній-двох іграх, він підпаде під критику, скажуть, що йому ще зарано грати на такому рівні.

А потім його відправляють за набуттям досвіду на нижчі щаблі футболу країни, через що тренерам важко когось послідовно виховувати.

Ми відчуваємо це та бачимо, що відбувається. Італійські клуби не схильні "довіряти молодим гравцям. Ми сподіваємось, що зрештою все зміниться", — заявив 21-річний футболіст.

Зауважимо, що в складі команди Серії B Фаджиолі має стабільну ігрову практику, зігравши у 27 матчах цього сезону, у яких відзначився трьома забитими м’ячами так шістьма гольовими передачами.