Футболіст підпише нову угоду з клубом.
Маттіа Де Шильо, Getty Images
28 марта 2022, 18:55
Туринський Ювентус підпише новий контракт із захисником Маттіа Де Шильо. Про це повідомляє Ніколо Скира.
За його інформацією, керівництво "старої сеньори" зустрілось з агентами футболіста та поговорили про нову угоду.
Новий контракт із захисником буде розрахований на три роки — до літа 2025 року. Заробітна плата — 2 мільйнои євро на рік.
Нагадаємо, що Де Шильо — універсальний футболіст, який може закрити позиції лівого та правого захисника.
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