Италия

Футболіст підпише нову угоду з клубом.

Туринський Ювентус підпише новий контракт із захисником Маттіа Де Шильо. Про це повідомляє Ніколо Скира.

За його інформацією, керівництво "старої сеньори" зустрілось з агентами футболіста та поговорили про нову угоду.

Новий контракт із захисником буде розрахований на три роки — до літа 2025 року. Заробітна плата — 2 мільйнои євро на рік.

Нагадаємо, що Де Шильо — універсальний футболіст, який може закрити позиції лівого та правого захисника.

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