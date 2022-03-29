Италия

Клуб та гравець не змогли прийти к подовженню угоди.

Поточний контракт нападника туринського Ювентуса Федеріко Бернардескі завершується вже прийдешнім літом, тому останні півроку тривали доволі перемовини між сторонами щодо можливого продовження угоди.

Однак, "б’янконері" вже мали на своєму рахунку кейс нападника Пауло Дібали, із яким так і не вдалося домовитися про подальші стосунки, і, згідно заяв італійської преси, на 28-річного форварда очікує повторення тієї самої історії.

Ювентус робив кволі спроби погодити з представниками свого футболіста умови нові угоди, проте вони мали місце лише до січня поточного року, після чого, як убачається, туринський клуб поставив хрест на майбутньому Бернардескі у своїй основній команді.

Останні кілька тижнів сторони зустрічалися на предметних переговорах, проте під час них не вдалося прийти до будь-якого задовільного рішення.

У поточному сезоні Бернардескі відіграв 26 матчів, забивши один гол та віддавши шість гольових передач.