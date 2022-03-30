Италия

Transfermarkt змінив ціни на гравців.

Портал Transfermarkt змінив ціни на футболістів, яки виступають у італійській Серії А.

Трансферні зміни стосуються також і українських гравців. Ціна на хавбека Аталанти Руслана Маліновського залишилась колишньою — 30 мільйонів євро. По цьому показнику він на 32 місці.

Хавбек Аталанти Віктор Коваленко, який виступає за Спецію на правах оренди, подешевшав на 500 тисяч і наразі його ціна — 3,5 мільйони євро.

Найбільший регрес у вартості прослідковується у форварда Сампдорії Владислава Супряги. Він, у свою чергу, подешевшав на два мільйони і тепер коштує 4 мільйони євро.

Найдорожчий гравець Серії А — Душан Влахович з 85 мільйонами євро (+ 15 мільйонів до вартості).