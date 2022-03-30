Италия

Футболісти Наполі продовжують відновлюватись від пошкоджень.

Футболісти Наполі продовжують відновлюватись після травм.

Атакувальний хавбек "партенопейців" Маттео Політано відновився після ушкодження та повернувся до загальної групи футболістів.

Натомість, Петанья, Мерет та Унас все ще тренуються індивідуально в тренажерному залі, також як і Ангісса, повідомляє офіційний сайт Наполі.

Один із лідерів команди Фабіан Руіс не зможе зіграти проти Фіорентини, оскількі продовжує своє лікування від коронавірусу.

Відзначимо, що наступний матч Наполі проведе проти Аталанти в рамках 31-го туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться третього квітня о 16:00 за київським часом.