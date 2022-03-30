Футболісти Наполі продовжують відновлюватись від пошкоджень.
маттео політано, getty images
30 марта 2022, 17:14
Футболісти Наполі продовжують відновлюватись після травм.
Атакувальний хавбек "партенопейців" Маттео Політано відновився після ушкодження та повернувся до загальної групи футболістів.
Натомість, Петанья, Мерет та Унас все ще тренуються індивідуально в тренажерному залі, також як і Ангісса, повідомляє офіційний сайт Наполі.
Один із лідерів команди Фабіан Руіс не зможе зіграти проти Фіорентини, оскількі продовжує своє лікування від коронавірусу.
Відзначимо, що наступний матч Наполі проведе проти Аталанти в рамках 31-го туру італійської Серії А.
Поєдинок відбудеться третього квітня о 16:00 за київським часом.