Футболісти Наполі продовжують відновлюватись після травм.

Атакувальний хавбек "партенопейців" Маттео Політано відновився після ушкодження та повернувся до загальної групи футболістів.

Натомість, Петанья, Мерет та Унас все ще тренуються індивідуально в тренажерному залі, також як і Ангісса, повідомляє офіційний сайт Наполі. 

Один із лідерів команди Фабіан Руіс не зможе зіграти проти Фіорентини, оскількі продовжує своє лікування від коронавірусу.

Відзначимо, що наступний матч Наполі проведе проти Аталанти в рамках 31-го туру італійської Серії А.

Поєдинок відбудеться третього квітня о 16:00 за київським часом.