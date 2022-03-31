Италия

Футболіст стабільно прогресує в поточному сезоні.

Аргентинський захисник фріульського Удінезе Науель Моліна в поточному сезоні став одним із найбільших відкриттів італійської Серії A, тому зовсім не є несподіваним той факт, що на нього вже встигли відкрити полювання імениті європейські клуби.

Одним із таких є туринський Ювентус, який у прийдешній літній трансферній кампанії хоче посилити власні фланги за рахунок придбання нових гравців заради потенційної ротації для Алекса Сандро та Хуана Куадрадо.

Однак, "зебрам" ще доведеться змагатися за 23-річного виконавця проти мадридського Атлетіко, головний тренер якого, Дієго Сімеоне, уже позначив Моліну в якості одного з потенційних новачків власної команди.

Відзначимо, що в поточному сезоні Моліна вже встиг провести 28 матчів, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.