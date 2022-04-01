Италия

Хавбек може продовжити кар'єру в Серії А.

Центральний півзахисник Лілля та збірної Португалії Ренату Санчеш у літнє трансферне окто може посилити один із клубів італійської Серії А.

Як повідомляє CalcioMercato.com, у послугах 24-річного португальця зацікавлені Мілан та Ювентус.

Зазначається, що "россонері" є лідерами в гонці за Ренату через свої добрі ділові відносини з керівництвом Лілля, і сторони вже зуміли заздалегідь обговорити умови трансферу.

У поточному сезоні Ренату Санчеш 25 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав п'ять асистів.