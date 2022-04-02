Италия

Клуби вимагають технічних поразок для Торіно та Салернітани.

Аталанта та Удінезе звернулися до арбітражного суду Національного олімпійського комітету Італії з вимогою зарахувати поразки Торіно та Салернітані через їх неявку на матчі 20 та 19 турів Серії А відповідно — повідомляє Sport Mediaset.

Через карантин з приводу пандемії COVID в Італії не відбулися 1 матч 19 туру (Удінезе — Салернітана) та 4 матчі 20 туру (Болонья — Інтер, Фіорентина — Удінезе, Салернітана — Венеція та Аталанта — Торіно).

Керівництво Серії А вирішило провести матчі 20 туру 27 квітня та 11 травня (Аталанта — Торіно), а матч 19 туру 20 квітня.

Інтер та Болонья вже погодилися зіграти перенесений матч.