Италия

Катерина Павленко виконає пісню Джона Леннона.

Вокалістка і лідерка гурту Go_A Катерина Павленко виступить перед початком матчу Ювентус – Інтер, повідомляє офіційний сайт Серії А.

Українська артистка разом з італійською співачкою Гаєю виконає пісню Джона Леннона "Imagine" в рамках акції на підтримку населення України, що постраждало у війні з Росією.

"Я обрав пісню Imagine за універсальний текст, це гімн надії, і її зараз вивчають в школах. Хочу подякувати Гайї та Катерині за прийняте запрошення та ентузіазм. Катерина прибуде прямо з України, і сподіваюсь, що вона зможе залишитись в Італії на певний час", – розповів президент італійської ліги Лоренцо Казіні.

Матч Ювентус – Інтер в 31-му турі Серії А відбудеться в неділю, 3 квітня, та розпочнеться о 21:45 за київським часом.