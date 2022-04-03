Италия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять першого туру чемпіонату Італії прийме на своєму полі Інтер.

Ювентус — Інтер

Неділя, 3 квітня, 21.45. Стадіон Альянц, Турін. Головний арбітр зустрічі — Массімо Ірраті.

Ювентус підходить до матчу на четвертому рядку турнірної таблиці з 59 набраними балами. Команда Алегрі зробила гарний заділ, який дозволяє оптимістично дивитися на участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. Проте туринці явно не залишають надій піднятися вище за четверте місце.

"Стара синьйора" видала відмінну серію, здобувши перемоги в чотирьох поєдинках поспіль, але суперники були менш серйозними, ніж Інтер. Окрім очевидного бажання набрати три бали, Ювентус має чудову можливість залишити без очок прямого конкурента та піднятися на третє місце турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Інтер, у свою чергу, досить впевнено йшов на першому місці турнірної таблиці, але потім видав серію невдалих ігор та опинився на третьому місці. Останні дві гри чемпіонату Італії команда Сімоне Індзагі завершила нічийним результатом, що суттєво похитнуло позиції команди.

Обидві команди не мають особливих кадрових проблем, тому зустріч обіцяє бути на межі можливостей обох суперників.

Зазначимо, що останній поєдинок між цими командами пройшов у січні в рамках Суперкубку Італії — Інтер досяг перемоги у додатковий час завдяки голу Алексіса Санчеса.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Пеллегріні

Цікаві факти:

У 16 з останніх 19 ігор Ювентуса (Серія А) було забито менше ніж 2,5 м'ячів.

Ювентус не програв у своїх останніх 16 матчах (Серія А).

Ювентус не програв у своїх останніх 12 домашніх матчах проти Інтера у всіх турнірах.

У останніх 4 виїзних іграх (Серія А) Інтер забив менше 2,5 голів.