Италия

Португальський керманич знову перетворив прес-конференцію на власне шоу.

Напередодні гостьового матчу 31-го туру італійської Серії A проти Сампдорії головний тренер Роми Жозе Моуріньо звичним чином завітав на прес-конференцію, проте його виступ у підсумку перетворився на справжнісіньке шоу.

Річ у тім, що поставити питання досвідченому португальському спеціалістові взявся журналіст Алессандро Остіні, який кількома днями раніше піддав керманича "вовків" доволі жорсткій критиці в ефірі спортивного радіо.

У підсумку, на питання працівника преси Моуріньо відповідав уже у властивій йому манері:

"Я не очікував від тебе настільки легкого запитання. Звідси можу зробити висновок, що на радіо ти набагато жорсткий та агресивніший, аніж коли приходиш на прес-конференцію.

Судячи з усього, ти трошки обіс**вся переді мною", — заявив португальській фахівець.

Зауважимо, що Рома посідає сьоме місце в турнірній таблиці та не програвала впродовж останніх дев’яти матчів Серії A.

Матч у Генуї відбудеться 3 квітня, о 19:00 за київським часом.