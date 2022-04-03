Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

В рамках 31-го туру італійської Серії А Аталанта зазнала поразки від Наполі.

У першому таймі за гостів забивали Інсіньє та Політано. У другому таймі команди обмінялися взяттями воріт — на гол Де Рона відповів Елмаз.

Огляд матчу:

Аталанта — Наполі 1:3

Голи: Де Рон, 58 — Інсіньє, 14, Політано, 37, Елмаз, 81

Аталанта: Муссо, Гатебур (Бога, 46), Паломіно, Джимсіті (Мехлє, 63), Скальвіни, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Маліновский (Міранчук, 46), Муриель.

Наполі: Оспіна, Дзанолі, Кулібалі, Жезус, Маріу Руй, Лоботка, Зеліньскі (Фабіан Руіс, 70), Замбо-Ангісса, Мертенс, Інсінье (Лосано, 69), Політано (Елмаз, 59).