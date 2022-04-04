Италия

Мілан не зміг обіграти Болонью

Команди так і не відкрили рахунок за 90 хвилин ігрового часу.

Мілан - Болонья, getty images

Мілан у рамках поєдинку 31 туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Болонью та зіграв унічию. Команди не змогли відкрити рахунок за весь матч, поділивши очки. Цей результат дозволив команді піднятися на перше місце. Мілан — Болонья 0:0 Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 75), Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер (Кессьє, 70), Тоналі,Рафаел Леау, Браїм Діас, Жуніор Мессіас (Ребіч, 46) - Жиру (Ібрагімович, 70). Болонья: Скорупські — Хіки (Касіус, 71), Медель (Боніфаці, 82), Сумаоро, Теате, Дейкс (Мбайє, 83) — Сванберг (Соріано, 71), Схутен, Ебішер — Арнаутович, Барроу (Орсоліні, 60).