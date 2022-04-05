Италия

Нападник Роми може продовжити кар'єру у Турині.

Правий вінгер Роми Ніколо Дзаньоло у літнє трансферне вікно може перебратися до Ювентуса. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 22-річний італієць є головною цілью туринського клубу на майбутнє міжсезоння.

Зазначається, що керівництво Ювентуса вже двічі зустрічалось із представником Дзаньоло.

Якщо італійський вінгер вирішить не продовжувати з Ромою контракт, який закінчується влітку 2024 року, то римський клуб може дати "зелене світло" на його продаж.

У поточному сезоні Ніколо Дзаньоло провів за Рому 33 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 4 голи та віддав 8 асистів.